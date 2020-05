Curaçaoënaars bij repatriëring ten onrechte naar huis 

Willemstad – Een groep van veertien Curaçaoënaars is dinsdag aangekomen op Hato en ten onrechte naar huis gegaan.

Dat bleek vandaag op de persconferentie. Iedereen die aankomt moet verplicht veertien dagen in quarantaine in een hotel. De groep was niet ingelicht en dacht dat ze naar huis mochten voor hun quarantaine.

Daarop ontstond een heftige discussie op Hato met de GGD. Volgens Dr. Gerstenbluth zitten intussen alle veertien nu wel in een hotel.