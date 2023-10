Curaçaos elftal strijdt vanavond tegen Trinidad & Tobago

WILLEMSTAD – Het Curaçaos voetbalelftal staat vanavond voor een spannende, maar lastige confrontatie tegen de nummer 1 van hun groep, Trinidad & Tobago. De wedstrijd is via deze stream te volgen.

Het gaat om de laatste groepswedstrijd in de Nations League. De wedstrijd, die om 21.00 uur in het Ergilio Hato stadion begint, markeert tevens het einde van Curaçaos optreden in de A-klasse, nadat het team van Dean Goré afgelopen vrijdag degradeerde.

Trinidad staat op de 98e plaats van de Fifa-ranking, Curaçao op plaats 90. Bij de vorige ontmoeting tegen Trinidad & Tobago, in september, moest Curaçao zich in de slotfase gewonnen geven, met een nederlaag van 1-0.

Het Curaçaos elftal hoopt vanavond op een revanche voor deze eerdere nederlaag en hoopt ook de Nations League-campagne met een overwinning af te kunnen sluiten.