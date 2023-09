Curaçaos’ informatiecentrum voor onderwijs in de Verenigde Staten geopend

WILLEMSTAD – Het Amerikaanse Consulaat op Curaçao heeft een informatiecentrum voor geavanceerde opleidingsinstellingen in de Verenigde Staten geopend. Het informatiecentrum is gevestigd in het SSC-gebouw aan het Molenplein. De officiële opening was gisteren.

Het informatiecentrum is opgezet in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Studiefinanciering Curaçao, en het Amerikaanse Consulaat. Doel is om informatie te verstrekken aan studenten en hun ouders over het Amerikaanse onderwijssysteem en alle stappen die nodig zijn om toegelaten te worden tot scholen en universiteiten in de Verenigde Staten.

Wereldwijd zijn er 430 van dergelijke instellingen verspreid over 75 landen. Aruba heeft al enkele jaren zijn eigen informatiecentrum. Nu heeft Curaçao ook zijn eigen centrum.

Het hoofd van het informatiecentrum is een fulltime SSC-medewerker, en er is ook een vervanger beschikbaar. Het informatiecentrum staat vanaf deze week klaar om afspraken te maken voor studenten die geïnteresseerd zijn in studeren in Amerika.