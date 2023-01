Curaçaos’ raadslid Gisèle Mambre neemt verantwoordelijkheid in Eindhoven

EINDHOVEN – Ze was achter de schermen altijd al betrokken bij GroenLinks in Eindhoven, maar sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen kon ze niet meer in de coulissen blijven staan: de Curaçaose Gisèle Mambre kreeg veel meer voorkeurstemmen dan verwacht en besloot de handschoen op te pakken. Ze werd raadslid en hield vorige maand haar maiden speech, zoals dat heet. Ze voelt zich inmiddels al stevig genoeg op haar eigen portefeuilles om bij De Nacht is ZWART in de politieke uitzending aan te schuiven.

Lijstduwer

Gisèle is altijd al politiek actief geweest, maar is sinds een aantal jaar lijstduwer van GroenLinks in Eindhoven. “Voor mij betekent het uitspreken dat ik voor deze partij sta. Dat mensen die mij kennen weten waar ik voor sta en ze misschien over de streep kan halen om op de partij te stemmen. Dat je op die lijst staat laat zien dat je het meer uitdraagt dan anderen, want iedereen kan natuurlijk vertellen hoe goed een partij is.”

Ze had nooit verwacht dat ze ook daadwerkelijk gekozen zou worden als raadslid. “Ik heb er een nachtje over moeten slapen toen ik het uiteindelijk hoorde. Als mensen jou gekozen hebben, moet je die verantwoordelijkheid ook nemen.”

Iedereen gelukkig maken

Je kunt als politicus niet iedereen gelukkig maken. “Ik denk dat ik wel mijn best moet doen om te achterhalen waar het schuurt. Dat weet ik niet altijd, daarom ga ik de straat op om met mensen te praten.” Gisèle noemde een voorbeeld van queer jongeren die als ze uit de kast komen door hun ouders uit huis gezet worden. Er is vaak geen goede opvang voor deze jongeren. Daardoor belanden ze op straat. “Ik stel hier vragen over en samen met andere raadsleden maken we ons hier hard voor.”

Gisèle is zelf niet queer. Toch valt dit wel in haar portefeuille. “Ik vind niet dat je als queer de advocaat moet zijn van dit onderwerp. Het is ook niet zo dat ik als zwarte vrouw mij alleen ga inzetten voor andere zwarte vrouwen in Eindhoven.”

Curaçao

Gisèle is geboren en getogen op Curaçao. De Caribische eilanden vallen binnen het Koninkrijk van Nederland en sinds 2010 zijn drie ervan zelfs bijzondere gemeentes. Daar zijn natuurlijk ook goede politici nodig. “Ik wil het overwegen om daar de politiek in te gaan. Je roots trekken wel, daarom sluit ik het niet uit.”