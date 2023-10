Curaçaos’ talent Rachelle le Blanc genomineerd voor beste actrice op het Queen City Filmfestival

WILLEMSTAD – Rachelle le Blanc is genomineerd voor beste actrice op het Queen City Filmfestival in New Jersey, Amerika. De nominatie is voor haar rol in de film ‘Torn’.

Deze korte film is geschreven en geproduceerd door Le Blanc, beter bekend als Shelly. Shelly werkte in deze productie met Mauricia Pictures Productions, een mediaproductiebedrijf uit Curaçao.

Het Queen City Film Festival is een gemeenschapsgericht filmfestival in de historische stad Plainfield, New Jersey; een centrum in het noorden van Jersey voor cultuur, keuken, muziek, kunst en film.

Torn

Torn ging in première in Alamo Drafthouse Cinemas in Brooklyn, New York, in juni van dit jaar. Deze première was uitverkocht en een groot succes. Shelly, als trotse Curaçaoënaar, wil deze grote prestatie delen met Curaçao.

Daarom zal zij Torn presenteren in de Movies in Punda. De première vindt plaats op zaterdag 4 november. Eerst voor familie en pers, en ’s avonds een première voor het algemene publiek.

De cast van de film is in de eerste week van november op Curaçao. Tijdens hun verblijf bezoeken ze verschillende media en zijn ze beschikbaar voor foto’s en ontmoetingen met iedereen die aanwezig is bij de première op 4 november.