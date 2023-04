Curaçaos trustkantoor verbreekt banden met Russische bookmaker na vragen FTM

WILLEMSTAD – De Russische bookmaker BetCity.net moet op zoek naar een nieuw trustkantoor op Curaçao nadat EMS Management Services de relatie beëindigde. Dat deed het trustkantoor na vragen van onderzoeksplatform Follow the Money die zag dat het bedrijf stond op de sanctielijst van Oekraïne.

Oekraïne heeft een aantal online gokbedrijven op de sanctielijst geplaatst vanwege banden met Rusland. Daarbij zijn meerdere op Curaçao gevestigde bedrijven, zoals 1xBet en Betcity.net.

George van Zinnicq Bergmann is via EMS Management Services bestuurder van Betcity Network N.V. Dat is de brievenbusfirma op Curaçao achter Betcity.net. In Rusland is Betcity een van de grootste bookmakers.

‘Uw verzoek om informatie heeft ertoe geleid dat wij kennis hebben genomen van de genoemde sancties. Na bestudering van de sancties en het uitvoeren van een enhanced due diligence op de klant en haar activiteiten, hebben wij besloten de relatie met Betcity niet voort te zetten’, aldus Van Zinnicq Bergmann.

Parimatch, sponsor van de Britse voetbalclub Chelsea, was de enige die publiekelijk reageerde op het feit dat ze op de sanctielijst stonden. Zij spraken verbazing uit omdat ze naar eigen zeggen belasting betaalden in Oekraïne en zo de strijdmachten daar juist zouden steunen.

Naast Parimatch waren er herkenbare bedrijfsnamen als Pokermatch.UA, Pointloto, Your Betting Company, Play Fun Investment, en Leo Financial Company op de sanctielijst te herkennen.

Onderzoeksplatform Follow the Money, dat al eerder de Curaçaose goksector onderzocht, vergeleek de sanctielijst met die in het handelsregister van Curaçao om de namen en rugnummers van diverse andere gokbedrijven te achterhalen. Daaruit bleek dat naast Parimatch ook 1xBet en BetCity.net op de sanctielijst van Oekraïne staan.

De sanctielijst van Oekraïne heeft vooralsnog geen brede verdere opvolging gekregen in de rest van de wereld. Nederland heeft echter wel contact met Oekraïne en andere internationale partners over de sanctielijst, geeft een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan tegenover Follow the Money.

Curaçao

Gokbedrijven met een vergunning op Curaçao zijn verplicht een vertegenwoordiging op het eiland te hebben. Daardoor is er een levendige trustsector op Curaçao, met verschillende bedrijven die online casino’s daar vertegenwoordigen.

Het stelsel van een handjevol masterlicentiehouders op Curaçao die sublicenties verlenen, gaat binnenkort op de schop, zo lijkt het. Minister Silvania werkt aan een nieuw stelsel waar de Curaçaose overheid vergunningen verstrekt en zelf de vruchten van online gokken plukt in plaats van de masterlicentiehouders.