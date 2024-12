Gezondheidszorg Curaçao’s zorgstelsel kampt met vertragingen in hervormingen Dick Drayer 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Sinds de start van het Landspakket Curaçao zijn er weliswaar plannen gemaakt voor hervormingen in het zorgstelsel, maar concrete resultaten blijven uit, zo blijkt uit een analyse van de Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao. Problemen zoals oplopende zorgkosten, beperkte capaciteit en een tekort aan samenwerking tussen zorgverleners blijven het systeem belasten. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het gebied van planning, lopen veel projecten achter op schema.

De landspakketten zijn ontstaan als onderdeel van het akkoord tussen Nederland en de Caribische landen binnen het Koninkrijk, tijdens de COVID-19-pandemie in 2020. Door de economische impact van de pandemie raakten de eilanden financieel in zwaar weer en vroegen zij om steun vanuit Nederland.

In ruil voor deze financiële steun werden hervormingsmaatregelen voorgesteld, gericht op het versterken van de economie, overheid en publieke sector. Deze maatregelen werden gebundeld in zogenoemde ‘landspakketten’ en uitgevoerd onder toezicht van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), die de voortgang monitort en ondersteunt.

Houdbaarheid

Een belangrijk knelpunt is de financiële houdbaarheid van de zorg. De stijgende zorguitgaven blijven een uitdaging voor het systeem. Het substitutiebeleid, bedoeld om goedkopere alternatieven voor dure medicijnen te stimuleren, vraagt nog altijd veel aandacht. Deze maatregel moet bijdragen aan kostenbeheersing, maar de implementatie is nog niet afgerond en wordt nu verwacht begin 2025.

Ook het vraagstuk rond de bezoldiging van medisch specialisten blijft een belangrijk aandachtspunt. Er is behoefte aan een oplossing die recht doet aan zowel de kostenbeheersing als een eerlijke beloning voor zorgprofessionals. Hierover wordt nog steeds onderhandeld en concrete besluiten zijn nog niet genomen.

Daarnaast loopt de planning voor het verbeteren van de care- en cure-sector vertraging op. Rapporten over deze sectoren, evenals rapporten over preventie en de problematiek van onverzekerde personen, zijn vertraagd. Deze rapporten worden nu pas tegen het eind van 2024 of begin 2025 verwacht. Zonder deze inzichten is het moeilijk om doelgerichte beleidsmaatregelen te treffen.

De beperkte voortgang is grotendeels te wijten aan capaciteitsproblemen en complexe bestuurlijke vraagstukken. Het Curaçao Medical Center (CMC) blijft onder druk staan door de hoge zorgvraag en financiële uitdagingen. De uitvoering van geplande hervormingen binnen het ziekenhuis verloopt trager dan gehoopt.

De hervormingen in de zorgsector vereisen niet alleen structurele wijzigingen, maar ook een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen. Ondanks de vastberadenheid om de zorg te verbeteren, zijn de meeste plannen nog in de voorbereidende fase.

0