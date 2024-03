Luchtvaart & Reizen Curaçaose Airport streeft naar duurzaamheid met hulp van Universiteitsstudenten Redactie 2024-03-20 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een ambitieuze zet naar duurzaamheid heeft Curaçao Airport Partners (CAP) zich aangesloten bij het SustainBUL 2024 Programma, in samenwerking met de Universiteit van Curaçao. Het programma betrekt tweedejaars Finance & Control studenten bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de luchthaven, zoals een efficiënt parkeersysteem voor grote bussen, het terugdringen van koolstofemissies, en het implementeren van zonne-energie in de parkeerfaciliteiten.

Jonny Andersen, CEO van de luchthaven, benadrukt de waarde van dit initiatief, dat niet alleen gericht is op het verbeteren van de duurzaamheid van de luchthaven, maar ook op het investeren in de jeugd en hun ontwikkeling. Dertig studenten hebben reeds deelgenomen aan een ‘Green Tour’ om kennis te maken met de huidige duurzaamheidsinspanningen van de luchthaven, waarbij drie studenten specifiek zijn geselecteerd om aan de duurzaamheidsuitdagingen te werken.

Deze samenwerking tussen CAP, 2030 HUB Caribbean, en de UoC onderstreept het belang van educatie en samenwerking in de strijd tegen klimaatverandering. De studenten zullen hun bevindingen presenteren tijdens de SustainBUL 2024: Student Sustainability Awards, waarmee ze waardevolle inzichten en nieuwe perspectieven bieden op de weg naar een groenere toekomst voor luchthaven Hato.