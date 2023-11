Curaçaose ambtenaren ontvangen enkel indexering, maar moeten wachten op eenmalige uitkering en loontrede

WILLEMSTAD – De ambtenaren en het onderwijzend personeel van Curaçao zullen voorlopig alleen de indexering over de jaren 2019 en 2020 ontvangen, zo heeft de Raad van Ministers vanochtend besloten in een buitengewone vergadering.

Dit besluit volgt na intensieve gesprekken en komt neer op een totale uitbetaling van 46 miljoen gulden. Premier Gilmar ‘Pik’ Pisas lichtte vanochtend toe dat de regering ervoor heeft gekozen om op dit moment enkel over te gaan tot de uitbetaling van de indexering.

Deze gedeeltelijke betaling valt lager uit dan het eerdere verzoek van minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP), die de regering had voorgesteld om een totaalbedrag van 68 miljoen aan de ambtenaren uit te keren. Het niet volledig gehonoreerde bedrag zou ook de loontrede over 2019, de indexering voor datzelfde jaar en de eenmalige uitkering voor ambtenaren die aan hun maximale schaal zitten voor 2020 dekken.

De minister had eerder deze week in de ministerraad een besluit over de volledige uitbetaling opgeschort, omdat er nog geen groen licht was om het totale bedrag vrij te geven. Premier Pisas benadrukte dat de financiële positie van het land precair is en dat er rekening gehouden moet worden met meerdere risicofactoren, zoals de aflossing van de liquiditeitssteun van Nederland en de situaties bij het ziekenhuis en verzekeraar Ennia.

Aanvankelijk werd gedacht dat met de betaling van de indexering een bedrag van 36 miljoen gulden gemoeid zou zijn, maar dit bedrag steeg naar 46 miljoen toen duidelijk werd dat het onderwijzend personeel, inclusief dat van bijzondere scholen, niet was meegenomen in de berekeningen. Er zijn nog aanvullende berekeningen nodig voor de tien miljoen die in het bedrag van 46 miljoen is inbegrepen.

Voor het afhandelen van de resterende schuld, die bestaat uit de loontrede en lumpsum, is meer dan dertig miljoen nodig. Minister Martina gaat hierover verder in gesprek met de vakbonden binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Het doel is om uiterlijk in december van dit jaar tot uitbetaling over te gaan, afhankelijk van de financiële situatie van het land.