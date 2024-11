Cultuur en muziek Curaçaose auteur lanceert verhalenbundel vol erotiek Redactie 15-11-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose schrijver Bert Polman brengt zijn nieuwe boek ‘Lieverd, ik haat je!’ uit, een bundel van psychologische verhalen waarin een mix van erotiek en humor centraal staat. De bekende uitgeverij Saga Egmont, gespecialiseerd in opvallende en gewaagde genres, besloot de verhalenbundel van Polman uit te geven. ‘Lieverd, ik haat je!’ is vanaf 15 november te koop bij alle grote boekplatforms.

In het genre van steamy romantic beschrijft Polman de complexiteit van menselijke relaties, met thema’s als lust, macht en controle. Zo verhaalt de bundel over drie vriendinnen die hun pestkop uit het verleden tegenkomen en besluiten hem in te huren als escort om wraak te nemen, waarbij intense verlangens hun doel echter in de weg staan.

Polman, van oorsprong Nederlands en al jaren woonachtig op Curaçao, is tevens eigenaar van het Nederlands Taalbureau op het eiland. Hoewel hij eerder zijn werken onder een pseudoniem publiceerde, treedt hij nu voor het eerst onder zijn eigen naam naar buiten. De verhalenbundel markeert het begin van deze nieuwe fase in zijn schrijverschap, waarmee hij zich volledig losmaakt van zijn eerdere schuilnaam en persoonlijk zijn literaire stem laat horen

