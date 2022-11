Curaçaose belastingdienst restitueert bijna 6,5 miljoen gulden aan belastingbetalers

WILLEMSTAD – In de afgelopen twee weken zijn er meer dan 14.000 belastingaanslagen verwerkt, waarvan zo’n 5.000 in aanmerking kwamen voor restitutie. De belastingdienst heeft rond de 6,5 miljoen gulden heeft teruggegeven aan de belastingbetaler.

Het ging daarbij vooral om Inkomstenbelasting. Daarnaast is er restitutie uitbetaald voor AOVZ, AVBZ en BVZZ. Bij teruggaven wordt er wel eerst gekeken naar eventuele openstaande schulden zoals afvalstoffenbelasting, onroerend zaak belasting en/of resterende middelen. Het uiteindelijke bedrag op de bankrekening kan in sommige gevallen dus lager uitvallen.

Er liggen momenteel bijna 1100 aanslagen met een waarde van 1,6 miljoen gulden die nog niet zijn uitbetaald omdat de bankgegevens van de belastingplichtige niet bekend zijn bij de Belastingdienst. De belastingplichtige zal hiervoor een brief per post ontvangen of kan zelf even bellen met de belastingdienst.

De Belastingdienst zal de komende dagen de restituties blijven uitbetalen. De teller van de voorraad aangiften staat nu op bijna 17.000. Die worden tussen nu en januari opgelegd. Tachtig procent gaat via een geautomatiseerd systeem.