Curaçaose benzine en diesel slecht voor de motor, nieuwe norm nodig

WILLEMSTAD – De kwaliteit van benzine en diesel op Curaçao is slecht voor auto’s. Er zit te veel siliconen, organisch chloor, water en gom in. Dat concludeert een onafhankelijk Duits onderzoeksbureau dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de geleverde brandstoffen op Curaçao onderzocht.

Gom is een plakkerige substantie die, wanneer benzine langere tijd in de tank zit, kan zorgen voor startproblemen en een slechtlopende motor. Voor auto’s vanaf het jaar 2000 levert dit brandstofproblemen op in de motor. De auto moet daarom vaker nagekeken en onderhouden worden.

De bedoeling is dat de Curaçaose benzine en diesel weer voldoet aan internationale normen. Onder andere gaat het zwavelgehalte naar beneden, waardoor de hoeveelheid fijnstof die een auto uitstoot, verminderd.

Twee jaar

De minister van Economische Ontwikkeling denkt twee jaar nodig te hebben om de nieuwe norm in te kunnen voeren. Aan een betere kwaliteit brandstof zijn ook consequenties verbonden. “Naar verwachting stijgen de kosten voor brandstof met twee procent en betaalt de consument hiervoor”, zegt minister Ruisandro Cijntje.