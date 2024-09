Politie en Justitie Curaçaose betrokkenheid bij moord op Maas van den Heuvel Redactie 06-09-2024 - 3 minuten leestijd

KAMPEN – De strafzaak tegen de verdachten van de moord op de 84-jarige Maas van den Heuvel uit Kampen heeft nieuwe wendingen gekregen. Volgens justitie is Ali K. (36) uit Kampen het brein achter twee gewelddadige overvallen, waaronder de fatale aanval op Van den Heuvel. Hij zou hulp hebben gekregen van Ragender J. (40) uit Zwolle, die dinsdag tijdens een zitting zijn schuld bekende en om vergiffenis smeekte bij de nabestaanden.

Het onderzoek, genaamd ‘Zwitserland’, is in een stroomversnelling geraakt door de verklaringen van Ragender J. en Nashendrick W. (23). Beiden uit Curaçao. Ook werd het DNA van Silvionie B. (23) op de plaats delict aangetroffen. Maas van den Heuvel, een bekende inwoner van Kampen, werd op 18 oktober vorig jaar dood aangetroffen in zijn woning aan de Buiten Nieuwstraat.

Justitie stelt dat Van den Heuvel op 16 oktober, het slachtoffer werd van een gewelddadige overval. De drie overvallers, afkomstig uit Curaçao, bonden de benen van de oude man vast met een elektriciteitssnoer en sloegen hem op zijn hoofd en lichaam. Van den Heuvel zou door verwurging of versmoring om het leven zijn gekomen.

Hoofdkwartier in Kampen

Ragender J. en Nashendrick W. gaven bij de politie toe dat ze betrokken waren bij de overval. Ze verklaarden dat het bedrijfspand van Ali K. aan de Industrieweg in Kampen als hoofdkwartier diende voor de overvallersbende.

Justitie baseert haar zaak onder andere op camerabeelden en locatiegegevens van K.’s telefoon, waaruit zou blijken dat hij op de avond van de overval naar Van den Heuvels woning reed en daarna weer terug.

Ali K. ontkent elke betrokkenheid. Zijn advocaat, Janita Rump, stelt dat meerdere personen toegang hadden tot zijn bedrijfspand en telefoon. De advocaat van Silvionie B., Feride Tosun, verzocht de rechtbank om nader onderzoek naar de doodsoorzaak van Van den Heuvel.

Volgens Tosun had het slachtoffer een zwak hart, en ze wil duidelijkheid over in hoeverre zijn dood veroorzaakt werd door de overval. Ook wil ze weten of de blauwe plekken en verwondingen op zijn lichaam al voor de overval waren ontstaan.

Maar de officier van justitie wees een nieuw medisch onderzoek af en benadrukte dat de patholoog concludeerde dat een hartafwijking onwaarschijnlijk de oorzaak van de dood was. Het OM dringt erop aan dat alle vier verdachten vast blijven zitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in februari volgend jaar.

Nieuw verdachte

Naast de betrokkenheid bij de overval op Van den Heuvel, worden de mannen, met uitzondering van Tayir M., ook verdacht van een gewelddadige woningoverval in Epe op 12 december vorig jaar. In deze zaak is ook een 26-jarige Rotterdammer verdachte, en op Curaçao is onlangs nog een verdachte aangehouden die binnenkort naar Nederland wordt overgebracht.

De rechtbank bepaalde dat het vijftal in voorarrest blijft en dat er geen aanvullend onderzoek naar de doodsoorzaak van Van den Heuvel komt. De strafzaak tegen alle verdachten wordt in februari volgend jaar inhoudelijk behandeld, waarbij drie dagen zijn uitgetrokken voor de zittingen.

