Curaçaose beveiligers naar Nederland vanwege personeelstekort daar

WILLEMSTAD – Een team van 28 medewerkers van Securitas-Impacto is zes weken lang ingezet in Nederland als evenementenbegeleiders. De zogenaamde safety hosts waren nodig omdat daar een schrijnend tekort is aan personeel.

De evenementen-agenda is rijk gevuld deze zomer in Nederland. Zo rijk dat er een tekort is aan beveiligers. Die zijn nodig om bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival in Rotterdam, Pinkpop in Geleen en spraakmakende concerten van The Rolling Stones te begeleiden.

TSC Crowd Management Nederland heeft daarom samenwerking gezocht met Securitas op Curaçao om het team in Nederland op tijdelijke basis te versterken.

Securitas en Impacto hebben op Curaçao een team samengesteld. TSC Crowd Management heeft de opleiding ‘safety host’ verzorgd, bestaande uit onderdelen als BHV (bedrijfshulpverlening), ontruiming en samenwerking met de hulpdiensten. Het Curaçaose team heeft vervolgens in Nederland het geleerde gedurende zes weken in de praktijk gebracht en allen zijn gecertificeerd.



Ervaring

Directeur Securitas Paul de Kloet kijkt met grote tevredenheid terug op het project. “De teamleden hebben het geweldig gedaan. Zij zijn nu gecertificeerd en een geweldige ervaring rijker. De grootsheid van de evenementen is indrukwekkend. Het is voor de 28 collega’s prachtig geweest om deel uit te maken van de TSC-organisatie bij de vele concerten en evenementen met gemiddeld meer dan 50.000 bezoekers.”

Team Curaçao bij concert Red Hot Chilli Peppers in Stadspark Nijmegen