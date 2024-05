Sport Curaçaose bondscoach Dick Advocaat maakt selectie bekend voor WK 2026 kwalificatiewedstrijden Redactie 21-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao heeft gisteren zijn selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026. Een opvallende naam in de selectie is Joshua Brenet.

Vorige week werd bekend dat de FIFA Brenet voor Curaçao mag uitkomen, nadat hij in 2016 tweemaal voor het Nederlandse team speelde. Brenet, die vorige maand door FC Twente werd ontslagen, is de meest in het oog springende nieuwkomer in de definitieve selectie.

Andere bekende namen in de selectie zijn Eloy Room, Ar’jani Martha, Vurnon Anita, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Jurgen Locadia en Brandley Kuwas. Deze spelers hebben allen eerder voor het team van Curaçao gespeeld. Curaçao speelt op 5 juni thuis tegen Barbados en op 8 juni uit tegen Aruba.

ADO

Bondscoach Dick Advocaat en oud-trainer van ADO, heeft drie oud-ADO Den Haag-spelers opgenomen in zijn voorselectie. Het gaat om Gervane Kastaneer (CD Castellón), Xander Severina (FK Partizan) en Kenji Gorré (Boavista FC). Ook Rayvien Rosario, momenteel spelend voor Jong Sparta en met een Haags voetbalverleden bij HDV, WIK en VCS, is opgenomen in de voorlopige selectie van Curaçao.

Advocaat wordt in Curaçao bijgestaan door zijn uit Den Haag afkomstige rechterhand Cor Pot, oud-ADO Den Haag-trainer Giovanni Francken en Raymond Mulder, de keeperstrainer van ADO Den Haag.