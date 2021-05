Curaçaose Chantal Wierts haalt finale Miss Universe niet

57 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De Curaçaose Chantal Wiertz is gisteravond in de groep van 21 semi-finalisten geëindigd tijdens de Miss Universe verkiezingen in Florida. Haar deelname aan deze miss-verkiezing is volgens ochtendkrant Èxtra bijzonder omdat Chantal autistisch is.

Met haar deelname bewijst zij volgens de krant dat autisme geen beperking hoeft te zijn. Chantal is geboren in Nederland en in 2013 met haar familie naar Curaçao verhuisd. Miss Mexico Andrea Meza won gisteravond. Brazilië, Peru en India werden runner-up.