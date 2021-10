Curaçaose danser en choreograaf Dalton Jansen wint belangrijke dansprijs

48 Gedeeld

De Curaçaose danser en choreograaf Dalton Jansen heeft de Prijs van de Nederlandse Dansdagen gewonnen. Het was voor het eerst dat een Curaçaoënaar genomineerd werd en nu ook voor het eerst dat iemand van Curaçao de prijs wint.

Aan deze stimuleringsprijzen is een geldbedrag van €10.000 verbonden. Dat moet worden besteed aan een nieuw en innovatief werk. Dit stuk moet dan volgend jaar tijdens de dansdagen in première gaan.

Eerder liet de in Rotterdam wonende Jansen op Facebook weten: “Ik ben druk bezig geweest met het voorbereiden van een concept dat echt persoonlijk is en me aan het hart gaat. Het gaat over verbinding en verbinding maken, over mijn pad in de Afrikaanse diaspora. Deze nominatie geeft mij een gevoel van kracht en ik ben trots op mijn Curaçaose roots en kleur.”