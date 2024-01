Curaçaose denktank peilt publieke mening over klimaat en raffinaderij

WILLEMSTAD – De ‘Think to DO Institute’, een denktank gericht op de klimaatrealiteit van Curaçao, heeft een enquête gelanceerd om de mening van het publiek te peilen over belangrijke klimaatkwesties. De denktank benieuwd naar de mening van de Curaçaose gemeenschap, zowel op het eiland als in Nederland over het opnieuw openen van de raffinaderij in de huidige staat en de mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid en het klimaat.

De context van deze vragen ligt in de wereldwijde noodzaak om de toewijding aan internationale milieuafspraken, zoals het Akkoord van Parijs en de normen van de WHO, te handhaven, zegt de denktank.

Het verwaarlozen van deze afspraken ten gunste van korte termijn economische belangen, zoals de exploitatie van raffinaderijen, kan grote langetermijngevolgen hebben, waaronder klimaatverandering en gezondheidsrisico’s.

Achter de denktank staan prominente figuren. Zo is Bas Kooyman, een gerespecteerd leider in de commerciële sector van Curaçao, de penningmeester en een van de oprichters. Hij zet zich in voor vooruitgang en ontwikkeling op het eiland. Lisbeth Hoefdraad de secretaris van de denktank, is een ervaren rechter en overtuigd van de noodzaak voor consensus en gemeenschapsgevoel bij het oplossen van sociale en economische problemen.

Bonnie Roberts Benesh is de CEO van de denktank. Zij gelooft sterk in individuele verandering als drijvende kracht voor maatschappelijke vooruitgang. Met haar ervaring als opvoeder, gemeenschapsleider en verandermanager heeft zij zich ingezet voor de ontwikkeling van sterke, veerkrachtige samenlevingen.

De ‘Think to DO Institute’ nodigt iedereen uit om hun mening te delen en bij te dragen aan een toekomst waarin Curaçao kan floreren als een duurzame, gezonde en economisch sterke samenleving. De enquête is toegankelijk via hun website of via onderstaande QR-code en staat open voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in de toekomst van Curaçao.