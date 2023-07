Curaçaose drugssmokkelaar in België vrij door procedurefout

BRUSSEL – Een man uit Curaçao die geprobeerd heeft om bijna anderhalve kilo cocaïne België binnen te smokkelen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De man had bolletjes cocaïne ingeslikt, maar is snel vrijgekomen omdat het aanhoudingsbevel van de onderzoeksrechter hem te laat was betekend.

Op 4 november landde de man op de luchthaven in Brussel met een vlucht vanuit Curaçao. De douane onderwierp hem aan een urinetest, en toen die positief bleek, werd de man voorgesteld om ook een CT-scan te ondergaan.

Hij weigerde dat, en weigerde ook een laxeermiddel in te nemen. Vervolgens is hij overgebracht naar de gevangenis en in zijn cel vonden de cipiers later verschillende bolletjes cocaïne, die de man op verschillende plaatsen verstopt had.

Vervolgens werd toch een CT-scan uitgevoerd, waaruit bleek dat de man 114 bolletjes had ingeslikt. Het ging om 1,45 kilogram cocaïne in totaal.

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsbevel, maar dat aanhoudingsbevel werd te laat aan de man betekend, zodat hij vrijgelaten moest worden. Hij verdween met de noorderzon en is nooit meer opgespoord of verhoord. De Belgische rechtbank heeft de man nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.