Curaçaose Dylan Wilson tekent bij Seatlle Mariners

SEATTLE – De Seattle Mariners hebben gisteren zes internationale spelers gecontracteerd, waaronder de Curaçaose Dylan Wilson. De rechtshandige werper staat bekend om zijn curveball, waarmee hij een ​​bovengemiddelde worp in zijn mars heeft die swing-en-missers veroorzaakt.

De 17-jarige pitcher was op het eiland lid van de akademia di Curaçao Prospect League, CPL. Daar speelde hij onder leiding van Yurendell de Caster in de Little League.

Dylan komt uit Seru Domi en begon in Sta Maria aan zijn carrière als pitcher in de minor League. De jeugdige honkballer laat via sociale media weten het een eer te vinden om bij de Mariners te spelen.

De Curaçaoënaar speelde van de Pre Minor Leagues tot aan de Senior League bij Fundashon Hubentut Santa Maria.