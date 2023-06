Curaçaose Economie kende veerkrachtige groei in 2022

WILLEMSTAD – De economie van Curaçao veerde op in 2022. Het bruto binnenlands product (bbp), de totale waarde van alle goederen en diensten die binnen een jaar in Curaçao werd geproduceerd, groeide in reële termen met bijna acht procent, zo meldt het Economisch Bulletin van juni 2023 van de Centrale Bank.

“Deze groei is voornamelijk het resultaat van een toename van de netto buitenlandse vraag, wat betekent dat de export van goederen en diensten van Curaçao groter was dan de import. Samen met een positieve bijdrage van de binnenlandse vraag, de totale vraag naar goederen en diensten binnen Curaçao”, verklaart Richard Doornbosch, president van de CBCS.

Hij voegt eraan toe dat de netto buitenlandse vraag vooral werd gestimuleerd door een toename van de deviezeninkomsten uit verblijfstoerisme, ondanks een sterke toename van de importen.

Maar de groei ging gepaard met een stijging van de inflatie tot bijna 7,5 procent in 2022. De inflatie is de algemene stijging van prijzen in de economie, wat invloed heeft op de koopkracht. Deze inflatiestijging is te wijten aan stijgende internationale grondstofprijzen. Om de impact hiervan te beperken, heeft de Curaçaose overheid tijdelijk de belastingen op benzine en diesel verlaagd.

Voor 2023 verwacht Doornbosch een vertraging van de reële bbp-groei in Curaçao tot bijna 3,5 procent, maar de inflatie zou moeten dalen tot vier procent als gevolg van een sterkere verwachte daling van de internationale olieprijzen.

Desalniettemin waarschuwt de president van de CBCS dat deze vooruitzichten aanzienlijke risico’s met zich meebrengen, waaronder de wereldwijde economische impact van financiële marktonrust, een mogelijke wereldwijde recessie en de voortdurende oorlog in Oekraïne.

Verder benadrukt hij dat binnenlandse factoren, zoals vertragingen in de uitvoering van grote bouwprojecten en de voorwaarden voor de herfinanciering van de liquiditeitssteun die tijdens de pandemie is ontvangen, ook invloed kunnen hebben op de economische groei van Curaçao.