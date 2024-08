Defensie Curaçaose en Arubaanse jongeren willen het leger in Redactie 28-08-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Extra

Curaçao en Aruba kampen met een tekort aan opleidingsplaatsen voor jongeren die het leger in willen. Ondanks de grote belangstelling kunnen lang niet alle aanmeldingen worden gehonoreerd.

Dit bleek bij de start van de Eerste Militaire Vorming (EMV) voor Caribische militairen, waar maar 39 kandidaten konden beginnen aan de opleiding.

Met meer dan 300 aanmeldingen uit Aruba en Curaçao het afgelopen jaar, kunnen niet alle geïnteresseerden een plek krijgen.



Deze week trapten 39 kandidaten af met hun Eerste Militaire Vorming voor Caribische militairen, een intensieve opleiding van negen maanden. De training, die plaatsvindt op zowel Curaçao als Aruba, omvat militaire basisvaardigheden, het gebruik van militaire wapens en een bewakings- en beveiligingsopleiding.

Uit de vele aanmeldingen werden na een strenge selectieprocedure de meest geschikte kandidaten gekozen. De huidige groep bestaat uit elf kandidaten uit Aruba en 28 uit Curaçao, waaronder drie vrouwen.

Nederlandse Marine

Twee Curaçaose militairen in Nederlandse dienst, korporaal Brahim Varlack (33) en Gyljomar ‘Gio’ Job (27) zeggen in een gesprek met de ochtendkrant Èxtra dat zij hopen dat meer Curaçaoënaars zich aansluiten bij de Nederlandse Marine. “Defensie is altijd op zoek naar goede mensen. Het werk is heel mooi.”

Beide militairen zijn gestationeerd op de Zr. Ms. Tromp, het luchtverdedigings- en commandofregat dat de haven van Willemstad voor een bezoek aandeed. Voor de Zr. Ms. Tromp is Curaçao de laatste haven die het schip van de marine bezoekt voordat het na een zes maanden durende reis terugkeert naar Nederland.

De twee Curaçaoënaars bezochten familie en genoten van hun land. “Daarna gaan we naar Nederland. Naar ons andere thuis,” zegt Job met een grote glimlach.

77