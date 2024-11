Met video Curaçaose Evita Ross en Gino Coelho spelen op NAF Ball in New York Maarten Schakel 18-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçaose zangeres Evita Ross en pianist Gino Coelho traden afgelopen vrijdag op tijdens het 43ste NAF Ball, op Broadway in New York. De Netherland-America Foundation ondersteunt culturele, sociale, educatieve en zakelijke samenwerking tussen de VS en Nederland.

Het evenement, dat voorheen bekends stond als het Peter Stuyvesant Ball, vond plaats in Cipriani, een evenementenlocatie in Lower-Manhattan. Ook Prinses Margriet en Meester Pieter van Vollenhoven waren aanwezig. Zij zijn beschermpaar van de Netherland-America Foundation.

Prinses Margriet en Meester Pieter van Vollenhoven dansen op het NAF Ball. (Foto: NAF)

Evita Ross zong met de band Gerard Carelli, die in het verleden ook Ray Charles begeleidde. Ze mocht één solonummer zingen. Dat werd ‘This is my life’ van Shirley Bassey. De Curaçaose piano-entertainer Gino Coelho was ingevlogen voor de afterparty. Ook daarbij zong Evita Ross nog een aantal nummers mee.

Beiden traden in New York op op uitnodiging van Hans Duijf, de ondernemer achter onder andere het zang-horeca concept Pasta e Basta. Duijf zit in de organisatie van het NAF Ball.

Naast het entertainment was vanuit Curaçao een delegatie van het Curaçao Tourist Board en sponsor Corendon aanwezig. Ook de Curaçaose piano-entertainer Gino Coelho speelde op het NAF Ball (Foto: Gino Coelho, Facebook)

