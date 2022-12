Curaçaose hond wordt wereldkampioen op World Dog Show

São Paolo – Afgelopen weekend is de van Curaçao afkomstige hond Camillo wereldkampioen geworden op de World Dog Show die in São Paolo in Brazilië werd georganiseerd.

Camillo deed vanwege zijn leeftijd (10,5 jaar) mee in de categorie Veteranen. De Middelslag Poedel viel in de smaak bij de jury. De hond werd onder andere beoordeeld op uiterlijke kenmerken en zijn gedrag. Op alle onderdelen scoorde hij excellent.

Het was nog even spannend om Camillo en zijn baasje Netty op tijd gereed zouden zijn om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. ‘De heenreis was een drama. Ik vertrok te laat van Hato en mistte mijn aansluiting in Bogota dus moest ik de hele nacht, wel negen uur, rondhangen met die hond en maar wachten op de aansluiting naar São Paulo. De dag om voor te bereiden ging in mist op. Toen was ook één van de twee bussen haarlak uit mijn koffer gehaald en moest ik daar nog iets op verzinnen. Maar het is gelukt.”, aldus Netty.

Baasje Netty en Camillo reizen de hele wereld af voor wedstrijden. Zo werd de hond al in twintig andere landen kampioen.