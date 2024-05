Nieuws Curaçao Curaçaose hotels boeken bijna 73 procent bezetting in april Redactie 21-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Hotels op Curaçao hebben in april een gemiddelde kamerbezetting van bijna 73 procent bereikt. Dit markeert een lichte stijging ten opzichte van april 2023. Daarnaast groeide de omzet per beschikbare kamer met acht procent.

Volgens de laatste cijfers van de Curaçao Hospitality and Tourism Association, CHATA, laten de resultaten van april de veerkracht en aantrekkingskracht van de toeristische sector op het eiland zien.

De omzet per beschikbare kamer nam toe met ruim acht procent, van ruim 160 dollar in april 2023 tot ruim 175 dollar in april dit jaar. Ook de gemiddelde dagprijs zag een stijging van bijna acht procent, van 225 dollar naar ruim 240 dollar.

Als we kijken naar de cijfers tot nu toe, zien we een cumulatieve stijging in omzetcijfers per beschikbare kamer van achttien procent, van bijna 175 dollar vorig jaar tot ruim 205 dollar nu. De gemiddelde dagprijs tot aan nu toont ook een significante verbetering van veertien procent.

Bezoekersanalyse

Het aantal toeristen uit Nederland voerde de lijst aan met bijna 23 duizend bezoekers, een stijging van ruim 31 procent, wat het belang van deze markt voor onze toeristische sector benadrukt. De Verenigde Staten volgden met bijna vijftienduizend bezoekers, een groei van bijna twintig procent. Canada en Brazilië lieten opmerkelijke stijgingen zien van respectievelijk 52 en 125 procent.

Het aantal nachten doorgebracht door bezoekers uit Nederland was het hoogst, met bijna 250 duizend nachten, een stijging van ruim 32 procent. De gemiddelde verblijfsduur van bezoekers uit Brazilië verbeterde tot zeven nachten, wat volgens CHATA het succes van gerichte promoties in deze regio aantoont.