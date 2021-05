Curaçaose inbreng slavernijtentoonstelling Rijksmuseum

23 Gedeeld

Tula, the revolt

Met de tentoonstelling Slavernij richt het Rijksmuseum voor het eerst de blik op slavernij in de koloniale periode in zowel Brazilië, Suriname en het Caribisch gebied, als in Zuid-Afrika, Azië en Nederland zelf.

Tien persoonlijke verhalen staan centraal. Tien waargebeurde verhalen over mensen die in slavernij leefden en slavenhouders, mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald.

Een van die verhalen gaat over de strijd van Tula op Curaçao. Curaçaoënaars spelen overigens ook een rol in de tentoonstelling.

Voor alle bezoekers in Amsterdam is er een gratis audiotour die hen meeneemt in deze uiteenlopende levens. Hoofdverteller is de Curaçaoënaar Glenn Helberg.

De tien verhalen zijn ingesproken door vertellers die vanuit hun eigen achtergrond een band hebben met een van de personen. Voor het verhaal van Tula is dat Arthur Kibbelaar. Ook de Curaçaos’/Surinaamse Joy Delima doet mee.

Curaçaos’ kunstenaarsproject met publiek

Aan het einde van de tentoonstelling kunnen de bezoekers hun indrukken en reacties verwerken in het kunstenaarsproject Look At Me Now.

Kunstenaars David Bade en Tirzo Martha van Instituto Buena Bista uit Curaçao maken ter plekke samen met het publiek tien nieuwe beelden en installaties op basis van de persoonlijke verhalen uit de tentoonstelling.

De voortgang van Look At Me Now is vanaf de opening via de website te volgen.

Voor meer informatie over de programmering, zie rijksmuseum.nl/slavernij