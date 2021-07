Curaçaose Inspectie roept medicijn hoge bloeddruk terug

3 Gedeeld

WILLEMSTAD – De Inspectie Geneesmiddelen heeft een aantal batches van medicijnen op Curaçao uit de handel gehaald. Die zijn mogelijk vervuild met de kankerverwekkende stof AZBT. Het gaat om Losartan.

Aanleiding was een terugroepactie in Nederland, Canada en de Verenigde Staten. De mogelijk vervuilde batches zijn bij één importeur op Curaçao aangetroffen. Die heeft zelf de apotheken gewaarschuwd. Gebruik jij Losartam, neem dan contact op met je huisarts of medisch specialist.

