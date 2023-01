Curaçaose Jorrel Hato (16) debuteert in Ajax

DEN BOSCH – De Curaçaose Jorrel Hato heeft gedebuteerd in de hoofdmacht van Ajax. Vijf minuten voor het einde van FC Den Bosch – Ajax kwam de zestienjarige Hato in het veld voor zijn debuut maken voor de Amsterdammers.

Hato werd geboren op 7 maart 2006 en viert dus over een kleine twee maanden zijn zeventiende verjaardag. Met zestien jaar en 310 dagen is hij de op drie na jongste debutant ooit in het shirt van de Amsterdammers.

Het record is volgens FCUpdate.nl sinds 2018 in handen van Ryan Gravenberch. De huidige middenvelder van Bayern München was zestien jaar en 130 dagen oud toen hij in september 2018 met een doelpunt debuteerde in het Beker-duel met Te Werve.

Ook Clarence Seedorf (zestien jaar en 210 dagen) was in 1992 jonger dan Hato toen hij het Ajax-shirt voor het eerst mocht aantrekken in een officieel duel. De nummer drie op de lijst is sinds 2020 Naci Ünüvar die zestien jaar en 223 dagen oud was bij zijn debuut. Hato houdt wel Vurnon Anita achter zich, die met zestien jaar en 349 dagen (in 2006) nu vijfde op de ranglijst van jongste Ajax-debutanten ooit staat.

Hoewel Hato woensdag zijn debuut in Ajax 1 maakte, betekende de wedstrijd tegen FC Den Bosch overigens niet zijn eerste duel als prof. Die speelde hij in november 2022 al toen hij in de rust van het KKD-duel van Jong Ajax bij FC Dordrecht het veld in kwam. Daarna had Hato een basisplaats in vier van de vijf duels die Jong Ajax sindsdien speelde op het tweede niveau.

