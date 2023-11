Curaçaose kunstenaars David Bade en Quentley Barbara in de schijnwerpers bij SCHUNCK in Heerlen

HEERLEN – Twee Curaçaose kunstenaars, David Bade en Quentley Barbara, verzorgen twee prominente tentoonstellingen in SCHUNCK. De feestelijke opening van deze en een derde tentoonstelling vindt plaats op 12 november.

SCHUNCK is een multidisciplinair cultureel instituut met een museum voor moderne en hedendaagse kunst in Heerlen.

David Bade presenteert een overzichtstentoonstelling met de titel ‘Levenslang: 10 jaar David Bade in Heerlen’. Deze tentoonstelling geeft een inkijk in de meer dan 100 kunstwerken die Bade in de afgelopen tien jaar heeft gecreëerd in samenwerking met de inwoners van Heerlen.

Sinds 2013 werkt Bade samen met SCHUNCK en heeft hij zich verplicht om regelmatig terug te keren naar Heerlen voor het project “David Bade tekent Heerlen onder de tafel”, een combinatie van workshop en performance.

Quentley Barbara toont zijn enorme kartonnen sculpturen in de vitrine van SCHUNCK. Deze sculpturen beelden mensen uit die een belangrijke rol in zijn leven hebben gespeeld.

Barbara gebruikt karton en duct tape als materialen en laat vaak bewust imperfecties achter om menselijke eigenschappen te weerspiegelen. Zijn werk is een reflectie op de wegwerpmaatschappij in Nederland, in contrast met zijn thuisland Curaçao.

De opening van de tentoonstellingen vindt plaats op zondag 12 november om 15.00 uur in de hal van het Glaspaleis. SCHUNCK is een multidisciplinair cultureel instituut dat streeft naar het bereiken en inspireren van zoveel mogelijk mensen door middel van een gevarieerde programmering op het gebied van moderne en hedendaagse kunst, architectuur, muziek, dans en literatuur.