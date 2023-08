Curaçaose kunstenaars reageren op excuses slavernij in Landhuis Bloemhof

WILLEMSTAD – Landhuis Bloemhof heeft lokale kunstenaars uitgenodigd om te reageren op de excuses die de Nederlandse Staat heeft uitgesproken voor haar rol in het Nederlandse slavernijverleden. In de tentoonstelling Sorry,… wordt het werk van verschillende kunstenaars getoond, die reflecteren op het thema. Deze week worden de werken van kunstenaars Ailsa Anastatia, Rose Ann Ignacio en Paul Senders in de schijnwerpers gezet.

Ailsa Anastatia heeft vijf afzonderlijke kunstwerken gemaakt die samen volgens Bloemhof een aangrijpend geheel vormen. Haar werken leggen de nadruk op de kracht van leestekens, in reactie op de uitspraak van premier Rutte dat de excuses ‘geen punt zetten achter de geschiedenis, maar een komma’.

Door middel van mixed media collages onderzoekt Anastatia de betekenis van leestekens in deze context. Materialen als goud, suiker en katoen worden verwerkt als verwijzingen naar het koloniale verleden. Met haar werk Redefining the Narrative nodigt ze de toeschouwer uit om dieper na te denken over de complexiteit van de slavernijgeschiedenis.

Het multimedia kunstwerk van Paul Senders, getiteld ‘Voorbij Sorry: Samen’, is een installatie van hout en metaal die mensen van diverse etniciteiten afbeeldt die samen de wereld dragen.

Senders onderstreept het belang van de Nederlandse excuses, maar benadrukt ook dat het gesprek na de excuses moet doorgaan. Hij roept op tot begrip en eenheid om gezamenlijk verder te gaan.

Rochelle Monte heeft speciaal voor deze expositie het mixed media schilderij Free at last gecreëerd, waarin ze de kracht van vergeving centraal stelt. Monte benadrukt dat vergeving bevrijdend kan zijn, waardoor er ruimte ontstaat voor heling en groei. Kunst van Rochelle Monte

Sorry on Stage

Naast de tentoonstelling zijn er ook evenementen gepland. Op 11 augustus vindt het evenement Sorry on Stage plaats in Landhuis Bloemhof van 19.00 tot 21.30 uur. Kunstenaars uit diverse disciplines zoals dans, theater, literatuur, muziek en poëzie zullen hun interpretaties delen.