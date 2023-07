Curaçaose kunstenaars reageren op excuses voor slavernij

WILLEMSTAD – Landhuis Bloemhof heeft lokale kunstenaars uitgenodigd om te reageren op de excuses die de Nederlandse Staat heeft uitgesproken voor haar rol in het Nederlandse slavernijverleden. In de tentoonstelling Sorry,… wordt het werk van verschillende kunstenaars getoond, die reflecteren op het thema. Deze week worden de werken van Esther Reyerse, Laica Leito, Ruthson Cecilia, Kemuël Sandries en Nohely Simon gepresenteerd.

Esther Reyerse heeft drie symbolische objecten van klei gemaakt: een vaas, een soort pompoenschil die een andere groene vaas met kolibris erop draagt, en een ketting van keramische stenen. Deze objecten symboliseren de vele gebeurtenissen en emoties die zich hebben afgespeeld tijdens eeuwen van onderdrukking en slavernij. Daarnaast heeft Reyerse ook een gedicht in haiku-vorm toegevoegd om haar kunstwerken te ondersteunen.

Laica Leito heeft het kunstwerk Mará?! gecreëerd, een houten hart dat in twee delen wordt samengehouden door een touw. Hiermee wil ze de vraag oproepen of het hart gebroken is of juist geheeld. Hout staat centraal in het werk van Ruthson Cecilia, die hout heeft gecombineerd met steen om een kunstwerk te maken dat lijkt op een tambú-instrument. Het stuk symboliseert de discussie over de status van Curaçao binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Kemuël Sandries heeft een schilderij gemaakt van een dame met een vlinder voor haar ogen, die haar zicht belemmert en haar mogelijkheden om zich te ontwikkelen beperkt. Zijn werk roept vragen op over identiteit en acceptatie. Het kunstwerk van Nohely Simon, getiteld Tum’e Man’e Bo’ke, toont een figuur gekooit in een lichaam van ijzerdraad, wat verwijst naar de diepe oceaan van slavernij en de complexiteit van excuses.

Gesprek

De tentoonstelling “Sorry,…” is te bezichtigen om het werk van deze vijf kunstenaars en anderen te bewonderen. Vandaag, zaterdag 22 juli zullen Esther Reyerse, Laica Leito, Ruthson Cecilia, Kemuël Sandries en Nohely Simon aanwezig zijn om met het publiek in gesprek te gaan.

Bij de tentoonstelling worden ook evenementen georganiseerd om uitwisseling over slavernij en de excuses te bevorderen. In samenwerking met Carrying Narratives organiseert Landhuis Bloemhof een reeks open dialogen met het publiek, waarbij het thema ‘Solidariteit’ centraal staat.

Op 11 augustus vindt het multi-disciplinaire evenement Sorry on Stage plaats, waar dans, theater, literatuur, muziek en poëzie samenkomen.