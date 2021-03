Curaçaose leerlingen groep acht krijgen lesmateriaal van het Rijksmuseum over slavernij

WILLEMSTAD – Leerlingen van groep acht in het Funderend Onderwijs krijgen een Nederlands tijdschrift over slavernij. De aanleiding daarvoor is de tentoonstelling van het Rijksmuseum over slavernij.

Dankzij drie particuliere schenkers verschijnt het tijdschrift in een oplage van 250.000 en is niet alleen bedoeld voor Curaçao, maar ook voor leeftijdgenootjes in Nederland.

Het tijdschrift bevat verhalen over verzetshelden tegen slavernij en racisme. Bedoeling is het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas en thuis.

Om docenten daarbij te helpen, is er van elk artikel in het tijdschrift een leskaart met een opdracht en vragen gemaakt.