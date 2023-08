Curaçaose Little League-kampioenen vandaag geëerd op Brionplein 

WILLEMSTAD – De internationale kampioenen en subkampioenen van Little League Baseball worden vandaag in het zonnetje gezet op het Brionplein in Otrobanda.

Dit weekend veroverden de jonge spelers de titel van Internationaal Kampioen in de categorie Little League 2023 in Williamsport, Pennsylvania.

De Little Leaguers van Curaçao konden ook de wereldtitel mee naar huis nemen, maar dat lukte niet. Tegen Amerika werd het 5-6.

Daarmee herhaalt de geschiedenis zich en werd Curaçao opnieuw internationaal kampioen, maar zonder wereldtitel.

Brionplein

Het programma begint op het moment van hun aankomst om 13:49 uur vanuit de Verenigde Staten. Vanaf Hato is er een parade die eindigt op het Brionplein. De parade volgt de volledige carnavalsroute.

De activiteit op het Brionplein staat gepland van 17:00 tot 21:00 uur. Tijdens het evenement zullen er toespraken zijn, cadeau-uitreikingen en muzikale optredens van de groepen Sablika en ICONS.

Publiek kan de spelers en staf langs de route begroeten en hen eer en waardering geven voor hun prestaties.