Curaçaose luchthaven Hato is de één miljoen passagiersgrens gepasseerd

WILLEMSTAD – In de eerste negen maanden van dit jaar handelde de luchthaven van Curaçao ruim één miljoen aankomende en vertrekkende passagiers af. Het eerste half jaar was dat 650.000, het derde kwartaal kwamen daar bijna 400.000 bij. Daarmee herstelt de luchthaven zich met tien procent ten opzichte van september 2019.

Was de gemiddelde bezettingsgraad in de eerste zes maanden nog 74 procent, het derde kwartaal liet een gemiddelde bezettingsgraad van 86 procent zien.

Nederland blijft de markt domineren met een verkeersaandeel van 52 procent, Caribisch Nederland brengt en haalt zestien procent van alle passagiers, net als de Verenigde Staten. Zuid-Amerika levert dertien procent van alle passagiersbewegingen op Hato.

Sandals-effect

De opening van Royal Sandals Curaçao op 1 juni verhoogde het Amerikaanse marktaandeel in het derde kwartaal met drie procent. De invloed die het ‘Sandals-effect’ wordt genoemd, heeft de beladingsfactor van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, de bezette stoelen vergeleken met beschikbare stoelen per vlucht, in het derde kwartaal met maar liefst twintig punten doen toenemen en de trend, zo denkt de luchthaven, houdt naar verwachting aan.

Maandelijkse verkeerscijfers voor het derde kwartaal van 2022 wijzen op een algemene toename van het passagiersvervoer in juli van achttien procent in vergelijking met juni.

Het verkeer in augustus steeg met vijf procent in vergelijking met juli en het verkeer in september daalde met zestien procent ten opzichte van augustus.

De uitdagingen op Schiphol bleven de reiservaring van passagiers vanuit Amsterdam en de aansluitende Duitse passagiers die via Amsterdam naar Curaçao reizen, beïnvloeden.

Daarnaast begon het passagiersvervoer vanuit Europa na de zomervakantie licht af te nemen. De favoriete bestemming tijdens de zomervakantie voor de lokale gemeenschap was Colombia, meer dan de VS en Europa.

Curaçao Airport Partners verwacht groei voor het vierde kwartaal van dit jaar, maar met aanhoudend voorzichtig optimisme. De uitdagingen die het hele jaar opdoemden en die nog steeds zorgen baren, zijn de pandemie, de oorlog in Oekraïne, inflatie, gasprijzen in Europa, annuleringen van vluchten, aanhoudende tekorten aan bemanning en personeel bij luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, de verzwakking van de euro en een recessie.

Ondanks de uitdagingen van de extra kamercapaciteit en de stimulering van de Amerikaanse markt, denkt de luchthaven dat eind dit jaar bijna 1.400.000 passagiersbewegingen geregistreerd worden. Dat is negentig procent van het totale passagiersverkeer in 2019.