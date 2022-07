Curaçaose man in moordzaak Peter R. de Vries vrijgelaten

De 27-jarige Curaçaose man die dinsdag is aangehouden in Helmond voor betrokkenheid bij de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries is weer op vrije voeten. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakte van een crimineel netwerk dat tegen betaling gewelddadige klussen in opdracht uitvoert. Het is niet duidelijk wat zijn rol precies zou zijn geweest.

De man die op Curaçao is geboren, werd dinsdag rond half tien ’s avonds aangehouden in de Nierslaan in Helmond. Hij woonde volgens Omroep Brabant pas een jaar in de straat. Na de arrestatie werden beperkingen opgelegd waardoor hij alleen met zijn advocaat mocht praten. Inmiddels is hij weer op vrije voeten meldt het Landelijk Parket. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

De verdachte die dinsdag in Helmond is aangehouden, is op vrije

voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek. #moordzaakpeterrdevries — Landelijk Parket (@landelijkparket) July 28, 2022

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Tegen twee vermoedelijke uitvoerders is levenslang geëist maar door de vorderingen in het onderzoek is de uitspraak voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Het OM meldde eerder dat de verdachte van 26 die twee weken geleden vanuit Spanje naar Nederland werd gebracht, nog zeker negentig dagen blijft vastzitten. Eerder werd ook het voorarrest van een 27-jarige man die op Curaçao was aangehouden met die periode verlengd.

Beide verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast werd een 27-jarige Pool aangehouden, die wordt gezien als de man die de moord aanstuurde.

Volgens bronnen op Curaçao zijn drie van de verdachten in de moordzaak op Peter R. de Vries afkomstig uit Curaçao.