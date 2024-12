Aruba Curaçaose man overlijdt in Aruba door geknapte bolita Redactie 28-12-2024 - 1 minuten leestijd

ORANJESTAD – In de Arubaanse wijk Matadera is gistermiddag een 44-jarige man overleden, mogelijk als gevolg van een geknapte bolita, zogenaamde bolletjes die ingeslikt worden om drugs te smokkelen. Volgens de politie wijzen de eerste bevindingen er in ieder geval op dat het niet gaat om een natuurlijke dood. De autoriteiten onderzoeken daarom de mogelijkheid dat de man betrokken was bij drugssmokkel.

De melding kwam rond half vijf ’s middags binnen bij de politie. Ambulancepersoneel en agenten troffen de man aan in een woning, maar ondanks pogingen om hem te reanimeren, overleed hij ter plaatse. Forensisch onderzoek bracht aan het licht dat er mogelijk drugsbolletjes in het lichaam van het slachtoffer aanwezig waren. Het slachtoffer, T.A. D’Aguiar, was geboren op Curaçao.

De politie heeft naar aanleiding van het onderzoek twee verdachten gearresteerd. Het gaat om een 25-jarige man en een 40-jarige man, beiden geboren op Aruba. Een van hen werd aangehouden tijdens een huiszoeking in de wijk Papilon. Het onderzoek is in volle gang en verdere arrestaties worden niet uitgesloten.

