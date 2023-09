Curaçaose mezzosopraan Tania Kross genomineerd voor Harper’s Bazaar Women of the Year Award

WILLEMSTAD – Zangeres Tania Kross is genomineerd voor de prestigieuze Harper’s Bazaar Women of the Year Award. Deze jaarlijkse prijs erkent vrouwen die een bijdrage leveren aan een betere en meer verbonden wereld. Kross, een mezzosopraan uit Curaçao, zet zich in om jong talent in de muziekwereld aan te moedigen.

Tania Kross heeft het haar levensmissie gemaakt om jonge mensen met een muzikale droom aan te moedigen. Volgens haar is er in de muziekwereld genoeg ruimte voor iedereen. De zangeres, die altijd druk bezig is met het najagen van haar eigen dromen, streeft ernaar om ook anderen die kans te geven.

Naast Kross zijn ook de zussen Ayra en Ira Kip genomineerd. Zij hebben aandacht getrokken met hun project ‘Free Heri Heri For All’. Dankzij dit initiatief kunnen duizenden Nederlanders jaarlijks genieten van het traditionele Surinaamse gerecht heri heri tijdens Keti Koti. Dit jaar werden ze zelfs door de koning uitgenodigd om heri heri te bereiden in de keuken van het Paleis op de Dam.

Stemmen

De Harper’s Bazaar Women of the Year Award wordt elk jaar uitgereikt aan vrouwen die op hun eigen manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. De winnaar van de award wordt in november bekendgemaakt. Stemmen op een van de genomineerden is mogelijk.