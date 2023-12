Curaçaose monumenten krijgen QR-codes 

WILLEMSTAD – Curaçao gaat QR-codes plaatsen op monumenten in de stad. Tijdens de openingsdag van de Invest in Willemstad werd de eerste onthuld op de gevel van het Villa Maria-gebouw, dat beheerd wordt door de Fundashon Monumentenzorg.

Vertegenwoordigers van N.V. Stadsherstel en Kura Hulanda Village ontvingen ook een symbolische plaat met QR-code. Samen met Fundashon Monumentenzorg en het Ministerie van VVRP zijn zij onderdeel van een pilotproject. Op dezelfde manier zullen Fort Amsterdam en de overheidsgebouwen aan het Wilhelminaplein eveneens worden uitgerust met QR-codes.

Deze QR-codes leiden belangstellenden naar informatie en de officiële beschrijving van het monument op de website www.curacaomonuments.org. Het doel van dit project is om informatie over de bouwkundige erfgoed van Willemstad ‘realtime’ toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.

Voorbijgangers, variërend van studenten, shoppers tot toeristen, kunnen de QR-code scannen voor meer details over het betreffende gebouw. Zij krijgen dan een beknopte geschiedenis van het gebouw en de officiële monumentenbeschrijving, samen met aanvullende foto’s.

Geregistreerd

In het centrum van Willemstad zijn 734 geregistreerde monumenten. Voor elk van deze gebouwen is de officiële monumentenbeschrijving momenteel beschikbaar op de website.

Dit is een tamelijk technische tekst die de bouwaspecten van het gebouw beschrijft.

Aan het begin van dit project is voor 75 monumenten aanvullende culturele en historische informatie over het gebouw op de website toegevoegd, inclusief foto’s en documenten waar mogelijk.

Deze 75 geselecteerde monumenten liggen in de gebieden Stegengebied en Kura Hulanda in Otrobanda, Scharloo Abou / Fleur de Marie, en rondom Fortplein en Wilhelminaplein in Punda.

Na de pilotfase worden meer monumentale gebouwen in Willemstad voorzien van een QR-codeplaat en aanvullende informatie op de website.