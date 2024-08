Sport Curaçaose Odile van Aanholt ontvangt hoge Koninklijke onderscheiding Redactie 15-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Odile van Aanholt won goud op de Olympische Spelen en werd afgelopen week geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Tijdens een speciale ceremonie werd zij, samen met andere leden van de Nederlandse delegatie, ontvangen door Koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hier ontving Odile de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een grote eer voor de jonge atlete uit Curaçao.

Afgelopen maandag werden Odile en haar team met veel enthousiasme verwelkomd op Schiphol door familie, vrienden en fans. De goudenmedaillewinnaars werden vervolgens uitgenodigd voor een ontmoeting met premier Mark Rutte in de Glazen Zaal in Den Haag.

Odile, afkomstig uit Curaçao, sprak haar dank uit voor de steun en de gouden medaille die ze samen met haar partner Annette Duetz behaalde in de 49erFX-klasse tijdens het zeilen op de Olympische. Namens de Koning werd ze vervolgens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een eer die ze met trots aanvaardde.

Later op de dag werden de Olympische kampioenen ontvangen in Paleis Huis ten Bosch, waar Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hen feliciteerden. De Koning sprak lovende woorden tot de winnaars van de gouden medailles, waarna de groep zich aansloot bij het Koninklijk Paar voor een foto op de trappen van het paleis.

Odile, geboren en getogen op Curaçao, leerde zeilen op het Spaanse Water. Tijdens de Olympische Spelen wisten zij en haar partner Annette Duetz de eerste plaats te behalen in de 49erFX-klasse. Haar prestatie heeft niet alleen Curaçao, maar ook Nederland op de wereldkaart gezet in de zeilsport. Haar succes kreeg veel aandacht in de media, en ze werd alom geprezen voor haar doorzettingsvermogen en toewijding.

