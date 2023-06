Curaçaose OM eist negen maanden gevangenisstraf tegen agent beschuldigd van belemmering onderzoek 

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden gevangenisstraf en een verbod van vijf jaar op politieactiviteiten geëist tegen politieagent J.J. De agent wordt ervan beschuldigd het onderzoek naar de zaak El Capo te hebben belemmerd.

J.J. verscheen gisteren voor het Hof, nadat het Openbaar Ministerie in beroep was gegaan tegen de vrijspraak die hij eerder in de zaak had gekregen. In eerste instantie had de officier van justitie twaalf maanden gevangenisstraf geëist voor de beklaagde, plus een vijfjarig verbod op het uitoefenen van politiewerk.

El Capo

De zaak draait om de aanklacht van het Openbaar Ministerie tegen fotojournalist Humpey Welvaart, de eigenaar van een boot, en E.S., de kapitein van een transport van zestien kilo cocaïne op 20 augustus 2019 vanuit Venezuela.

De politieagent J.J., die vele jaren in het observatieteam van het Korps Politie Curaçao heeft gewerkt, wordt beschuldigd van het helpen verwijderen van bewijs op de telefoon van een van de belangrijkste getuigen, J.M. (voormalig kapitein van de boot), en ook van het belemmeren van het onderzoek in deze zaak.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Welvaart de politieagent opdracht gegeven om met J.M. te praten om hem te overtuigen en de beschuldiging op zich te nemen, of om een valse verklaring af te leggen om verandering in de zaak te brengen en zo hun vrijheid te herwinnen. Het Openbaar Ministerie geeft ook aan dat de verdachte regelmatig contact had met de fotojournalist en hem en zijn partner adviseerde over wat ze moesten doen.

De officier van justitie stelt dat de beklaagde J.J. niet wilde of kon begrijpen dat hij als politieagent die niet betrokken is bij een onderzoek, op afstand moet blijven. De officier van justitie voegt daaraan toe dat uit afgeluisterde gesprekken blijkt dat de beklaagde met Welvaart heeft gesproken over ‘het ding in de hand’, wat justitie interpreteert als een mobiele telefoon.

Onschuldig

Ondanks deze beschuldigingen ontkent J.J. nog altijd dat hij iets verkeerds heeft gedaan tijdens het onderzoeksproces en beweert hij volledig onschuldig te zijn. Hij blijft erop staan dat hij niet inzag wat het probleem was met zijn vriendschap met Welvaart, en legt uit dat ze al heel lang vrienden zijn. Volgens J.J. is hij goede vrienden met de fotojournalist en hebben ze altijd hun eigen gang kunnen gaan.

In zijn laatste woord betreurt J.J. de behandeling door het Openbaar Ministerie, waarvoor hij meer dan vier jaar heeft gewerkt. Volgens J.J. heeft hij zijn leven volledig gewijd aan KPC, heeft hij zijn leven vele malen op het spel gezet om zaken helpen op te lossen. Hij is al vier jaar zonder salaris en zijn familie lijdt ook onder deze zaak. Hij hoopt dat hij zijn baan terugkrijgt omdat hij niets verkeerds heeft gedaan en volledig onschuldig is in deze zaak.