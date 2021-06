Curaçaose ondernemers eisen vaccinatie

WILLEMSTAD – Ondernemers op Curaçao gaan geen mensen meer aannemen die niet zijn gevaccineerd. Verplicht vaccineren mag niet, maar weigeren van mensen zonder vaccinatie mag wel, volgens de VBC.

Of dat zo is, moet blijken. De regering heeft daarover niets gezegd en de rechter ook niet. De werkgevers zijn boos over het beleid van de regering Rhuggenaath dat strenge coronamaatregelen neemt, maar te weinig oog heeft voor de privésector.

