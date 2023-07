Curaçaose overheid gaat productie lokale landbouwproducten beter beschermen

WILLEMSTAD – Het Curaçaose ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een database ontwikkeld om de lokale producenten van fruit en groenten beter te ondersteunen. De database moet een verbinding tot stand brengen tussen producenten en supermarkten/distributeurs. Met die database wordt het verkrijgen van een importvrijstelling verbeterd.

Het ministerie roept daarom alle producenten van fruit en groenten die in de sector werkzaam zijn zich uiterlijk woensdag 9 augustus 2023 te registreren.

Na registratie maakt het ministerie een afspraak met de producent om alle gegevens in de database persoonlijk in te vullen. De gegevens in deze database worden uitsluitend door het ministerie gebruikt ter bescherming van de lokale producenten middels een importvrijstelling.

‘De invoering van deze database stelt het ministerie in staat om beter contact te onderhouden met de lokale landbouwers, hun belangen te waarborgen en de import van producten die lokaal geproduceerd worden te beperken’, zo legt het ministerie uit in een persbericht.

Een importvrijstelling, in dit geval, is een toestemming van de overheid waarmee lokale producenten bepaalde fruit- en groentesoorten kunnen importeren zonder importbelasting te betalen. Deze maatregel wordt doorgaans toegepast om de lokale productie te stimuleren en te beschermen.