Curaçaose overheid verleent geen werkvergunningen aan Corendon Resort

WILLEMSTAD – Corendon moet een uitzondering aanvragen voor de 142 Turkse collega’s om tijdelijk trainingen te komen geven in Curaçao. Dat zegt minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Ruthmilda Larmonie-Cecilia.

Zij bezocht gisteren het Corendon Resort om het management opheldering te geven. Berichten op sociale media spraken over verleende werkvergunningen, maar daarvan is volgens de minister geen sprake. Die zijn niet nodig en zijn ook niet aangevraagd bij haar ministerie. Wel is er een uitzondering nodig en die moet wel aangevraagd worden.

Het management van Corendon informeerde de minister dat hun collega’s uit Turkije naar Curaçao komen in het kader van de opening van de tweede fase van hun project.

Zij werken in Turkije en zijn slechts enkele maanden op Curaçao om voorbereidingen te treffen voor de eerder genoemde opening. Het doel van hun tijdelijk bezoek is om hun nieuwe Curaçaose collega’s te trainen, zodat zij het werk kunnen voortzetten zodra het openingstraject is voltooid.

Corendon benadrukt dat ongeveer negentig procent van hun werknemers van Curaçao is. De keten heeft ook een ander project in de pijplijn waarvoor ze op zoek zijn naar in Nederland wonende Curaçaoënaars die willen terugkeren naar hun eiland en willen werken voor Corendon Curaçao.

In de komende maanden wordt er ook een speciale dag georganiseerd om werknemers te werven voor het resort om de driehonderd openstaande vacatures te vullen.