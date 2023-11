Curaçaose plakt twee kilo coke op haar buik: elf jaar cel op Malta 

LA VALLETTA – Een 46-jarige Curaçaose vrouw is veroordeeld tot elf jaar cel op Malta en een boete van 25.000 euro voor de smokkel van ruim twee kilo coke.

Anuschka Arlette H. had verschillende pakken drugs op haar buik geplakt en werd, bijna twee jaar geleden, betrapt op de internationale luchthaven van het eiland.

De Curaçaose, die woont in Den Helder, pleitte schuldig om juryrechtspraak te voorkomen. In eerste instantie had ze nog volgehouden onschuldig te zijn.

Ze probeerde meer dan twee kilo coke het eiland op te krijgen, vanuit Brussel. H. bleek, 22 november 2021, tal van grijze pakken op haar buik te hebben geplakt.

Er was een tip binnengekomen bij de autoriteiten dat een vrouwelijke passagier op de vlucht drugs bij zich had.

De politie besloot een lichaamscontrole op haar uit te voeren. Daarop ontdekte de speciale anti-drugseenheid de drugs. Die bleek voor 44% uit cocaïne te bestaan, versneden met een veterinair ontwormingsmedicijn en had volgens de Maltese justitie een waarde van ruim € 130.000.

Met haar schuldigverklaring heeft de Curaçaose – die de rechtbank vertelde als schoonmaakster te werken – mogelijk een levenslange gevangenisstraf voorkomen.