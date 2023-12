Curaçaose politie arresteerde 65 autodieven in 2023

WILLEMSTAD – De politie heeft dit jaar 65 verdachten gearresteerd voor autodiefstal. Dat zegt minister Shalton Hato tegen de Èxtra. Vorig jaar hield de politie in totaal 66 verdachten aan, maar daarbij waren ook woning- en bedrijfsinbraken meegeteld.

De minister zegt dat hij aan het begin van het jaar het strategisch jaarplan heeft aangepast, waarin autodiefstal wordt beschouwd als een misdrijf met een hoge impact.

Het aantal verdachten dat wordt aangehouden is nog steeds laag ten opzichte van het aantal aangiftes. In 2021 waren er 158 meldingen. Het totaal cijfer over 2023 is nog niet bekend.

Autodiefstal omvat niet alleen het stelen van een voertuig, maar ook gevallen waarin een ruit wordt ingeslagen of de auto wordt beschadigd om eigendommen van de eigenaar of anderen te stelen.