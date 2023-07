Curaçaose politie arresteert 15-jarige jongen voor overval

WILLEMSTAD – De politie heeft afgelopen vrijdagochtend een 15-jarige jongen aangehouden voor een overval op een winkel in Kirindongo Abou.

De jongen werd gearresteerd in de oudelrijke woning in Sapaté. De overval vond plaats op 13 juni. Na de arrestatie voerde het zogenaamde atrakoteam van de politie een huiszoeking uit en werden gestolen spullen in beslag genomen.

De verdachte is voorgeleid aan een assistent-officier van justitie, die zijn hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.