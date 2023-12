Curaçaose Politie: Autodiefstal is georganiseerde misdaad

WILLEMSTAD – De Curaçaose politie beschouwt autodiefstal als georganiseerde misdaad. Dit verklaart minister Shalton Hato in een interview met ochtendkrant Èxtra. In het gesprek over autodiefstal zegt de minister hard te werken om hier iets aan te doen.

De politie heeft verschillende preventieplannen opgezet, zoals bewustwordingscampagnes om de gemeenschap te informeren over hoe ze hun voertuigen kunnen beschermen, om zo de kans voor dieven om de auto te stelen te verkleinen.

De reden dat de Curaçaose politie autodiefstal ziet als georganiseerde misdaad, is omdat dezelfde mensen steeds weer in de rechtbank verschijnen en betrokken zijn bij verschillende andere zaken.

Ook de manier waarop de professionele dieven auto’s stelen en verbergen, wijst hierop. Daarom wordt deze daad beschouwd als georganiseerde misdaad, die ook hoge en strenge straffen met zich meebrengt.

Volgens de minister biedt dit de justitiële keten meer onderzoeksmogelijkheden. De minister roept het hele volk van Curaçao op om informatie te geven die kan helpen bij het arresteren van deze criminelen en zo een einde te maken aan het fenomeen van autodiefstal.