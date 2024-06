Algemeen Curaçaose productie verenigt Oranje en de Rode Duivels tijdens komende EK Redactie 06-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Na het overweldigende succes van “WK Rode Duivels – We worden wereldkampioen!” uit 2018, keert de op Curaçao wonende auteur Guy Cozijns terug, dit keer bijgestaan door inspirator en illustrator Rene Bolsenbroek, met een meeslepend en humoristisch vervolg: ‘OctoPaul Predictor EK 2024: Oranje & Rode Duivels hand in hand.’

De lezers worden opnieuw meegenomen in de wereld van voetbal en voorspellingen, met een zijstap naar de legendarische Maradona die fungeert als schakel tussen Oranje en de Rode Duivels.

Door de spannende flashbacks van eerdere EK’s, waar glorie en teleurstellingen elkaar afwisselen, en uitstapjes naar de volksaard van de Nederlander en de Belg, ontstaat een meeslepend verhaal vol emotie en onverwachte wendingen.

Een bijzonder hoogtepunt in het boek is het wonder in Parijs, waar een wielrenner tijdens een hallucinante afsluitende tijdrit de Tour de France wint, ondanks een ongeluk dat zijn carrière bijna beëindigt. Deze heldhaftige comeback vormt een inspirerende metafoor voor het doorzettingsvermogen van zowel Oranje als de Rode Duivels op het EK. Zal hun DNA hen naar de overwinning leiden?

Bookmakers

Daarna duikt de auteur de wereld in van de bookmakers, met een knipoog naar het Oude Rome en de rol van OctoPaul tijdens de historische brood en spelen. Maar wie is OctoPaul eigenlijk en waar komt hij vandaan? Er is een link met Paul de Octopus, het orakel dat tijdens het WK 2010 in Zuid-Afrika wereldwijd furore maakt door de uitslagen van de Duitse Mannschaft en de finale correct te voorspellen.

Ook nu bezorgt OctoPaul de bookmakers de nodige stress. Hij vindt dat hun spel niet deugt en zorgt voor succes! Vergeten we de bookmakers, dan is er altijd nog OctoPaul. Deze unieke octopus neemt het heft in handen en zorgt voor de ideale opstelling voor zowel Oranje als de Rode Duivels. Als kers op de taart presenteert hij een combi-samenstelling die de concurrentie op afstand houdt.

OctoPaul neemt de lezer mee op een reis vol twists, humor en scherpe analyses. Hij slaat, zalft, manipuleert en verbindt, en biedt zowel de Oranje als Rode Duivels supporters een gigantische verrassing. Maar OctoPaul doet het niet alleen. Hij krijgt hulp van zijn goede vriend ‘Octovlogger’. Samen scheren ze hoge toppen en creëren ze een verhaal dat de wereld rondgaat.

‘OctoPaul Predictor EK 2024’ is niet alleen een eerbetoon aan het voetbalspel, maar ook aan de kracht van voorspelling, verbeelding en passie voor het leven. Bereid je voor op een meeslepende en hartverwarmende reis waarin voetbal en vriendschap hand in hand gaan!