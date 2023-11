Curaçaose promoveert op langdurige chikunkunya

WILLEMSTAD – In een baanbrekend onderzoek heeft Churnalisa Doran, afkomstig uit Curaçao, haar proefschrift voltooid over de langdurige effecten van chikungunya, een infectieziekte die steeds meer een wereldwijd volksgezondheidsprobleem vormt.

Deze ziekte, veroorzaakt door het chikungunya-virus, wordt overgedragen door muggen en leidt tot aanhoudende reumatische symptomen, zoals ernstige gewrichtspijn. Het is een groeiend probleem voor de volksgezondheid wereldwijd, maar ook op Curaçao

In haar proefschrift gebruikte Doran zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden om de klinische verschijnselen van de ziekte te onderzoeken. Ze ontdekte dat zowel reumatische als niet-reumatische symptomen tot zes jaar na besmetting kunnen aanhouden. Deze langdurige symptomen hebben een aanzienlijke impact op het fysieke, psychologische en sociale welzijn van patiënten.

Het onderzoek toont aan dat patiënten diverse strategieën ontwikkelen om met de symptomen om te gaan. Door beperkingen in het gezondheidssysteem zoeken veel patiënten geen professionele hulp meer en proberen ze zelf hun symptomen te beheren, soms met gebruik van mogelijk schadelijke pijnstillers.

Doran stelt in haar proefschrift meerdere suggesties voor om het algehele welzijn van patiënten te verbeteren. Dit omvat de ontwikkeling van multidisciplinaire interventies, het stimuleren van het zoeken naar gezondheidszorg en het herzien van het gezondheidssysteem door beleidsmakers in Curaçao en andere landen die getroffen zijn door het chikungunya-virus.

Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de kwaliteit van leven van patiënten met langdurige chikungunya te verbeteren in afwachting van de ontwikkeling van curatieve behandelingen.

Doran’s werk is een belangrijke stap voorwaarts in het begrijpen en beheren van chikungunya en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek en beleidsontwikkeling om deze groeiende wereldwijde gezondheidsuitdaging effectief aan te pakken.

Het volledige proefschrift van Churnalisa Doran is beschikbaar via: Proefschrift Link.