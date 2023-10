Curaçaose regering en Centrale Bank kiezen voor eigen oplossing in Ennia-dossier

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao garandeert de komende 25 jaar de pensioenen van de polishouders van ENNIA Caribe Leven N.V. Dit besluit is genomen in nauw overleg met de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Samen werken zij aan een oplossing om de pensioenrechten van in totaal 30.000 polishouders en de belangen van de werknemers van ENNIA te waarborgen.

Pensioenverzekeraar ENNIA raakte medio 2018 in financiële problemen door onregelmatige transacties met eigen dochtermaatschappijen en moedermaatschappij Parman. De Raad van Toezicht keek toe, net als toezichthouder Centrale Bank.

De Centrale Bank kreeg nieuw management en bestempelde Ennia Leven als een verzekeraar van groot belang voor de monetaire unie tussen Curaçao en Sint-Maarten. Een potentieel faillissement van Ennia zou de financiële sector in deze unie in gevaar kunnen brengen. Hierdoor verzocht de CBCS op 4 juli 2018 om een noodregeling voor Ennia en de Ennia Groep, die op 6 juli werd bekrachtigd.

Doorstart

Om een faillissement te voorkomen deed de Centrale Bank een beroep op de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten. Het belang van de 30.000 polishouders, waarvan 25.000 in Curaçao, stond hierbij centraal.

Er was een voorstel voor een doorstart van Ennia door de oprichting van een nieuwe verzekeraar met een kapitaalinjectie van 1,2 miljard gulden, gefinancierd door een lening van Nederland.

Maar de onderhandelingen over herfinanciering van de coronaleningen van 911 miljoen gulden werden door Nederland gekoppeld aan deze Ennia-problematiek. Uit berekeningen bleek dat twee grote leningen tegelijkertijd voor Curaçao ondraaglijk zouden zijn. Hierdoor zou Curaçao volgens de regering Pisas financieel vastlopen, een situatie die het College Financieel Toezicht sterk afraadde in drie aparte adviezen.

Hoewel de regering van Curaçao alternatieve oplossingen met Nederland heeft besproken, zijn deze niet geaccepteerd. Dit maakte het onmogelijk voor de Curaçaose regering om het Nederlandse aanbod voor een lening te accepteren.